RAVANUSA: DUE DONNE ESTRATTE VIVE DALLA MONTAGNA DI MACERIE, DUE I MORTI E ANCORA 7 DISPERSI. NON CI SAREBBERO BAMBINI SOTTO LE MACERIE

AGGIORNAMENTO ORE 09Un terzo corpo senza vita e' stato estratto dalle macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'esplosione determinata da una fuga di gas a Ravanusa.Ci sarebbero ancora se...

AGGIORNAMENTO ORE 09

Un terzo corpo senza vita e' stato estratto dalle macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'esplosione determinata da una fuga di gas a Ravanusa.

Ci sarebbero ancora sei dispersi.

Due le persone sopravvissute.

Le vittime finora accertate sono due donne e un uomo. Le loro generalità non sono ancora state date. I vigili del fuoco scavano da ore con le mani evitando di usare mezzi meccanici nella speranza che qualcun altro sia ancora vivo.

Tragedia ieri sera a Ravanusa, nell'Agrigentino.

Una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'esplosione che ha provocato il crollo di tre case e il danneggiamento di altre tre.

Il bilancio provvisorio è di due morti, sette dispersi mentre due persone, finora, sono state estratte vive dalle macerie delle abitazioni crollate.

Le due donne sono estratte vive dalle macerie, stanno miracolosamente bene,sono in buone condizioni.

Sono ancora 7 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che avrebbe dovuto partorire mercoledì.

Secondo le prime informazioni, a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle palazzine, ma i vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi. Sul posto anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Italgas che hanno messo in sicurezza l'area.

"Per fortuna non ci sono bambini tra i dispersi. La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita". Lo ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo.