RAVENNA. “MAMMA, TI PREGO, NON FARLO”, SI BUTTA DAL NONO PIANO CON LA FIGLIA DI 6 ANNI E IL CANE, ENTRAMBE MORTI; ERA SEGUITA DAL CENTRO SALUTE MENTALE

Questa mattina dell'8 gennaio, una donna di 41 anni ha compiuto un gesto sconvolgente lanciandosi dal nono piano di una palazzina a Ravenna, trascinando con sé la figlia di 6 anni e il cane.

La bambina e l'animale hanno perso la vita sul colpo, mentre la madre è stata ricoverata in condizioni gravissime presso l'Ospedale Bufalini di Cesena. Le ragioni di questo tragico gesto sono ancora sconosciute, e la polizia sta indagando intervistando i vicini.

Uno dei residenti ha riferito di aver udito la bambina gridare "no mamma" poco prima della tragedia.

Secondo le prime informazioni, la donna viveva nell'appartamento con il marito, il quale non si è accorto di nulla e è stato informato della tragedia dalla polizia. Emergono dettagli che indicano che la donna era seguita da un centro di salute mentale. Gli operai presenti nel cantiere della palazzina anno prontamente avvisato le forze dell'ordine, contribuendo alla tempestiva risposta alle circostanze drammatiche.