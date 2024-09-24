Recensioni: un utile strumento per navigare online facendo scelte consapevoli

Una volta ci si rivolgeva ad amici e parenti, che magari avevano comprato in quel negozio, piuttosto che mangiato in quel ristorante o pernottato in quell’albergo. Oppure si aspettavano i servizi dell...

Una volta ci si rivolgeva ad amici e parenti, che magari avevano comprato in quel negozio, piuttosto che mangiato in quel ristorante o pernottato in quell’albergo. Oppure si aspettavano i servizi delle rubriche dei telegiornali o programmi radio o TV appositi che dessero consigli per gli acquisti, per i viaggi e per molti altri settori dell’economia italiana. Con l’avvento di internet, invece, il mondo si è spostato sul campo delle recensioni, ossia di valutazioni scritte, più o meno lunghe e approfondite, realizzate o da esperti e critici del settore di riferimento, o da utenti/consumatori che hanno avuto esperienza diretta e che vogliono condividere le proprie impressioni in modo più o meno obiettivo. Perché uno dei punti di forza delle recensioni è proprio l’oggettività del giudizio che si esprime, altrimenti inficiato proprio dalla mancanza di buonafede da parte del recensore. A oggi è almeno il 90% degli italiani a leggere le recensioni online prima di acquistare un prodotto o un servizio. Ma vediamo meglio quanto esse possano essere utili in alcuni campi.

Scelta di un ristorante

“Vai lì che si mangia bene e si spende poco”, oppure “Si spende un pochino, ma ne vale certamente la pena”. Quando si sceglie un ristorante sono solitamente questi due benchmark a farla da padrona: qualità del cibo/servizio e il prezzo finale che apparirà su conto e menù. Due discriminanti che spesso appaiono nelle recensioni fatte da utenti ed esperti del settore su piattaforme come The Fork o Tripadvisor. Queste risultano particolarmente utili quando vengono redatte in modo obiettivo e basandosi sulla propria personalissima esperienza sul campo. Inoltre, esse dovrebbero toccare sempre alcuni punti fondamentali oltre al prezzo e alla qualità di cibo e servizio: varietà di piatti offerti, location e accessibilità. Questo ultimo punto include la presenza o meno di strutture che facilitino l’accesso a persone portatrici di handicap o la disponibilità di alternative vegane/vegetariane o per gli intolleranti a determinate sostanze. Grazie alle recensioni, quindi, sarà possibile scegliere il ristorante più adatto alle proprie esigenze e aspettative, magari risparmiando anche qualcosa laddove possibile.

Scelta di un sito di iGaming

Nel vasto mondo dell’intrattenimento digitale è sempre difficile divincolarsi tra l’alto numero di siti presenti in Rete e le offerte che vengono proposte dagli operatori di settore agli utenti. Pertanto, uno strumento fondamentale per scegliere senza troppa paura di sbagliare sono i siti di comparazione che mettono a disposizione dei futuri giocatori recensioni accurate su ogni singolo aspetto che contraddistingue questo o quel sito di iGaming, tra cui facilità di utilizzo e accesso alle offerte e ai bonus, varietà dei giochi e opzioni di scommessa disponibili e così via. Tra i più affidabili c’è sicuramente Time2Play, sito specializzato nel settore e sempre aggiornato sul lancio delle nuove piattaforme come Fastbet, la cui recensione è disponibile alla pagina seguente: https://time2play.com/it/scommesse/fastbet/. Una recensione del genere, quindi, sarà più che utile per potersi orientare in modo informato e corretto nel mondo del gioco digitale, senza il timore di incappare in brutte sorprese.

Scelta di un Hotel o di una casa vacanza

Per chi viaggia è certamente uno dei punti nevralgici: come scegliere l’hotel perfetto? Basteranno solo le stelle di cui è fregiato? Assolutamente no, perché a volte l’apparenza può ingannare. Pertanto è sempre bene affidarsi a recensioni accurate delle strutture ricettive tra le quali si ha intenzione di scegliere. Anche perché queste schede analitiche mettono a disposizione persino fotografie delle stanze e dell’hotel, non scattate solo dai proprietari della struttura ricettiva e, quindi, più spontanee e genuine, permettendo di rilevare eventuali criticità altrimenti difficilmente visibili. Una buona recensione nel campo degli hotel dovrebbe sempre concernere punti salienti quali qualità delle camere, varietà dei servizi inclusi nel prezzo della tariffa scelta (parcheggio interno, navetta verso stazioni, porti e aeroporti o colazione e pasti vari), comfort e similari. Stesso discorso per le case vacanza, dove una recensione sarà sicuramente utile a descrivere il profilo del proprietario dell’immobile cui siamo interessati, la qualità dell’appartamento che si vuole affittare e il prezzo finale, se viene rispettato o meno o se sia più o meno alto rispetto alla media di altre case vacanza simili.

Scelta di un fornitore di utenze

Qualora si debba scegliere un nuovo fornitore di utenze o decidere di cambiare quello attuale, che si tratti di Internet, telefonia mobile, Luce o Gas è sempre bene fare affidamento alle recensioni che si trovano su siti di settore come Trustpilot. Tali recensioni andranno certamente a toccare punti chiave come la qualità del servizio clienti, sia commerciale che di assistenza tecnica, dei tempi di installazione o di intervento in caso di malfunzionamento, del prezzo della tariffa offerta e dei servizi in essa inclusi, come manutenzione ordinaria, eventuale installazione o modifica dell’impianto nuovo o esistente. Fare affidamento a recensioni dettagliate ed esaustive è la prima arma per potersi affidare a un fornitore sicuro e, possibilmente, risparmiare qualche euro.

Altri settori in cui le recensioni possono fare la differenza

I tre visti finora sono i settori in cui le recensioni sono spesso utilizzate dagli utenti, ma ci sono anche altri ambiti dove essere possono fare la differenza in positivo. In primis la scelta di una compagnia di trasporti, come nel caso di traghetti, crociere, treni ad alta velocità o aerei. Oppure per i siti di ecommerce, così da risparmiare laddove possibile e avere meno possibilità di imbattersi in siti truffa o poco raccomandabili. Addirittura ora vengono recensiti supermercati, farmacie o luoghi di interesse nei quali sarà più facile capire se valga la pena recarsi o meno. Insomma, una recensione oggettiva, lontana da tentativi di manipolazione e di influenza dell’opinione altrui, potrà certamente avere un peso specifico più che utile nelle scelte degli utenti.