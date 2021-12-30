RECORD ASSOLUTO DI CASI GIORNALIERI E TAMPONI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA. 126.888 NUOVI CASI IN ITALIA, 3963 IN SICILIA

Sono 3.963 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.769 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.729.Il tasso di positività sale al 7,1% ieri era al'6,7%.L'...

Sono 3.963 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.769 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.729.

Il tasso di positività sale al 7,1% ieri era al'6,7%.

L'isola è al nono posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 39.152 casi, al secondo la Toscana con 15.830 casi, al terzo posto il Piemonte con 11.515 casi, al quarto la Campania con 11.492 casi, al quinto la Veneto con 10.376 casi, al sesto L'Emilia Romagna con 7.088 casi e al settimo il Lazio con 5.843 casi e all'ottavo la Puglia con 4.200 casi.

Gli attuali positivi sono 37.946 con un aumento di 2.718 casi. I guariti sono 1.346 mentre le vittime sono 17 e portano il totale dei decessi a 7.498.

Sul fronte ospedaliero sono 834 ricoverati, con 42 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 92, tre casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 765 casi, Catania 846, Messina 651, Siracusa 280, Trapani 438, Ragusa 204, Caltanissetta 273, Agrigento 364, Enna, 260. (ANSA).

⁣ DATI ITALIA

• 126.888 contagiati

• 156 morti

• 22.246 guariti

+41 terapie intensive | +288 ricoveri

1.150.352 tamponi

Tasso di positività: 11,0% (+1,5%)

110.276.975 dosi di vaccino somministrate in totale