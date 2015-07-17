Recuperare (e bonificare dall’amianto) il Palazzetto

Il Comune di Paternò ci prova: partecipa ad un bando poter accendere un mutuo a tasso zero da 150 mila euro. L’intervento dell’assessore Alfredo Minutolo

95047.it Provare a riqualificare non solo la struttura ormai con problemi di ogni natura all’ordine del giorno ma anche tentare di eliminare una insidia non da poco: quella della presenza di amianto sul tetto esterno. Il Comune di Paternò ci prova. Prova a partecipare a un bando che mira a portare alla ristrutturazione del Palazzetto dello Sport. Non sarà una passeggiata di salute ma il tentativo va fatto.

Abbattimento totale degli interessi Si tratta della possibilità di contrarre con il Credito Sportivo un mutuo a tasso fisso, con abbattimento totale degli interessi, dell'importo massimo di 150 mila euro e della durata di 15 anni. Tra il dire ed il fare nel mezzo c’è, ovviamente, di tutto. Tuttavia, staremo a vedere.

“Non appena abbiamo avuto conoscenza bando per accedere al contributo con il credito sportivo ci siamo messi subito al lavoro per redigere un progetto e sfruttare questa occasione - spiega l’assessore allo Sport, Alfredo Minutolo - . Abbiamo scelto il Palazzetto dello Sport sia per una esigenza di sicurezza data dallo smaltimento dell’amianto e anche sportive di dare agli utenti del palazzetto un impianto capace di soddisfare le esigenze minime e direi necessarie come gli spogliatoi ed il parquet. Speriamo che la nostra proposta possa essere accettata”.

Per il prossimo settembre è prevista l’uscita di un ci altro bando al quale il Comune dovrebbe partecipare in relazione al disastrato campo di calcio del “Totuccio Bottino”. Ma questa è un’altra storia.