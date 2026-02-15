Recuperata la Croce di Niscemi dopo lo smottamento: il NOCS restituisce foto e ricordi ai proprietari

Importante intervento a Niscemi, dove gli operatori del NOCS (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) della Polizia di Stato hanno recuperato la Croce di Niscemi, crollata in seguito a uno smottamento che ha interessato l’area.

Le operazioni si sono svolte nella zona definita “0-30”, particolarmente delicata e sottoposta a restrizioni, dove è stato effettuato anche un primo recupero di effetti personali all’interno di un’abitazione danneggiata.

Recupero con un drone terrestre del NOCS

L’intervento è stato condotto con l’ausilio di un drone terrestre, in dotazione al Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato, uno strumento fondamentale per operare in contesti complessi e potenzialmente pericolosi.

Grazie a questa tecnologia, gli agenti sono riusciti a recuperare e riconsegnare al proprietario dell’abitazione diversi oggetti personali di valore affettivo, tra cui foto, libri e altri effetti, selezionati direttamente dal cittadino che si trovava nelle vicinanze e che ha potuto indicare agli operatori quali fossero gli oggetti più importanti da prelevare.

Chi è il NOCS

Il NOCS, reparto d’élite della Polizia di Stato alle dipendenze della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è specializzato in interventi ad alto rischio. Il nucleo svolge compiti delicati e complessi che richiedono addestramento specifico e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Tra le principali attività del NOCS rientrano operazioni antiterrorismo, supporto a uffici anticrimine e attività di protezione.

Un intervento che, ancora una volta, dimostra l’importanza della tecnologia e della preparazione operativa nei contesti di emergenza e sicurezza.