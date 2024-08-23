RECUPERATA L'ULTIMA VITTIMA DEL BAYESIAN, ORA L'INCHIESTA

Lo yacht a vela Bayesian, lungo 56 metri, battente bandiera britannica, con a bordo 22 passeggeri ed equipaggio, era ormeggiato al largo del porto di Porticello, vicino a Palermo, quando si è capovolt...

Lo yacht a vela Bayesian, lungo 56 metri, battente bandiera britannica, con a bordo 22 passeggeri ed equipaggio, era ormeggiato al largo del porto di Porticello, vicino a Palermo, quando si è capovolto ed è affondato durante una forte tempesta.

Il relitto giace sul fondale a una profondità di cinquanta metri. I vigili del fuoco hanno reso noto che le operazioni di ricerca sono state lunghe e difficili. Vi hanno partecipato più di 400 persone, tra cui 28 subacquei qualificati.

L’identificazione ufficiale dei morti e le autopsie inizieranno dopo il trasporto dell’ultima vittima in ospedale.

Sul naufragio dello yacht è in corso un’inchiesta che ha sorpreso gli esperti che ritengono che una nave come la Bayesian, costruita dalla famosa società di costruzioni navali Perini, avrebbe dovuto resistere alla tempesta.

Il comandante dello yacht, James Catfield, gli otto membri dell’equipaggio ed i passeggeri sopravvissuti sono stati interrogati ma non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

I sommozzatori hanno recuperato il corpo dell’ultima persona scomparsa dal relitto del superyacht Bayesian al largo delle coste della Sicilia. Si tratta della figlia del magnate britannico Mike Lynch, Hannah.

