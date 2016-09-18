Red Sox da copertina: conquistata la finale Scudetto!

L'ultimo scoglio sono i campioni d'Italia del Bollate: al meglio delle 5 partite

95047.it La finale scudetto della serie A federale non è più un miraggio per i Red Sox Paternò. Dopo la perentoria doppia vittoria in trasferta ad Imola, gli etnei hanno conquistato il diritto di sfidare i Campioni d'Italia uscenti del Bollate in una serie di 5 partite da disputare prima in terra Lombarda e poi come atto finale in Sicilia.

Le due partite di semifinale hanno visto i Red Sox concentratissimi in tutti i settori. La vittoria di sabato pomeriggio interamente lanciata da Franklyn Torres ha consentito al manager di preservare il pitcher cubano Wilber Perez per i 4 innings finali della seconda partita magistralmente aperta da Salvatore Sciacca che per 5 innings ha tenuto a zero le mazze Imolesi.

Adesso manca un ultimo passo verso quello che ad inizio stagione sembrava soltanto un sogno.

"A questo punto però ci proveremo fino alla fine - dichiara il manager Riccardo Messina - perché abbiamo preso coscienza della forza e della compattezza della nostra squadra"