Red Sox di forza a Collecchio: una vittoria e una sconfitta

Sale prepotentemente in classifica il catcher Gabriele Carciotto

95047.it Importante prova di forza dei giocatori del Paternò Red Sox che, lo scorso sabato, sono riusciti ad aggiudicarsi una delle due partite giocate a Collecchio, in provincia di Parma.

La vittoria contro i parmensi ha permesso alla squadra paternese di conquistare il secondo posto nel Girone A del Campionato Nazionale di Baseball di serie A.

I ragazzi del manager Messina sarebbero potuti tornare a casa con il bottino pieno, ma uno scherzo del destino non gli ha permesso di aggiudicarsi anche la prima gara persa per 3 a 2, al terzo inning supplementare.

I siciliani, pur avendo sostenuto una lunga maratona pomeridiana, non hanno perso la grinta e hanno giocato la seconda gara al massimo delle loro capacità riuscendo, sin da subito, a guadagnare un grande vantaggio contro gli Emiliani. Il Paternò Red Sox è riuscito a tenere le redini del gioco per quasi tutta la partita, con un punteggio di 4 a 0, solo sul finale i parmensi si sono avvicinati pericolosamente nel punteggio fino al definitivo 5 a 4, difeso con i denti da tutta la squadra.

Gabriele Carciotto ed il coach manager Riccardo Messina

I battitori paternesi, lo scorso fine settimana, hanno perso qualche posizione nella graduatoria nazionale della media battuta di serie A; però, sale prepotentemente in classifica il catcher Gabriele Carciotto che si trova attualmente al terzo posto nella classifica nazionale della media difesa con 1.000 punti e nessun errore commesso in 97 opportunità difensive.

Domenica prossima il return match a campi invertiti. In questa occasione il Paternò Red Sox tenterà di allungare le distanze dal terzo posto.