Red Sox di forza: prima perde poi sale in cattedra e stravince

Contro la capolista Bollate due partite giocate ad altissimo livello: ora si va in trasferta

95047.it Doppio incontro per il Paternò Red Sox Baseball che, al Warriors Field, ha giocato contro il Bollate Milano.

Il primo incontro si è concluso a sfavore della squadra paternese che, al nono inning, ha perso per 14 a 7.

Esito positivo, invece, per la gara pomeridiana che è stata chiusa anzitempo per manifesta.

La partita, infatti, con il punteggio di 12 a 2 aggiudica la vittoria al Paterno' Red Sox.

"Oggi ci siamo trovati faccia a faccia con la capolista e abbiamo dimostrato di non temere il confronto - dichiara il manager, Riccardo Messina -. Anche se abbiamo perso la prima gara, i ragazzi non si sono demoralizzati dimostrando piglio e carattere".

Ottime le prestazioni di Giuseppe D'ignoti che, nella seconda gara, ha lanciato fino al sesto inning; la partita è stata chiusa da Salvo Sciacca. Degna di nota anche la performance in battuta di Fabrizio Lo Giudice che si aggiudica il titolo di miglior battitore dell'intera serie A, con una Media Battuta di 463.

Prossimi incontri contro il Novara in trasferta, il prossimo fine settimana.