Red Sox, doppia vittoria a tavolino

Prossimo appuntamento contro Castiglione della Pescaia

95047.it Red Sox Paternó baseball, doppia vittoria a tavolino contro il Cus Brescia. Quest'oggi, infatti, nessuna gara disputata al Warriors Field di contrada Ficuzza perché la squadra avversaria non si è presentata.

Il presidente Nunzio Botta e il manager Riccardo Messina si dichiarano dispiaciuti per non aver disputatato le due partite in programma: "Scendere in campo è sempre un'opportunità di crescita e confronto, un modo per migliorare i propri schemi di gioco e studiare quello altrui. Adesso restiamo in attesa della omologazione che fornirà la federazione sull'esito di queste giornate in classifica".

Il campionato di serie A Baseball, per i ragazzi siciliani, riprenderà il 27 e 28 agosto in casa contro il Castiglione della Pescaia.