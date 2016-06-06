Red Sox da prima pagina

Il roster paternese non si ferma più: altra doppia vittoria, ieri in trasferta a Bologna, e primo posto assoluto in classifica nel Girone B del campionato di Serie A

95047.it Ruggente fine settimana per i Paternò Red Sox Baseball che, in trasferta, conquistano entrambe le partite disputate contro l’Athletics Bologna.

La gara uno, giocata sabato scorso in ritardo per questioni meteo, è stata interrotta all’ottavo inning per oscurità con il punteggio di 5 a 0 a favore dei paternesi. Sul monte di lancio, per questa prima parte della partita, Salvo Sciacca successivamente sostituito da Giuseppe D’Ignoti, il giorno dopo, che ha portato a termine la partita con il punteggio di 7 a 0.

Trionfo dei ragazzi del manager, Riccardo Messina, anche in gara due dove hanno guadagnato la vittoria con il punteggio di 9 a 0. Padrone del monte, questa volta, Wilber Pèrez che si è aggiudicato il difficilissimo no hit no run, ovvero una partita in cui il lanciatore non concede nessun punto e nessuna valida agli avversari.

Con questa duplice vittoria i Paternò Red Sox si piazzano come primi, in assoluto, nella classifica nazionale del Girone B della serie A Baseball.

Prova d'orgoglio che ha visto tutti protagonisti: dirigenti, manager, coach, atleti, presidente e tifosi.

Prossimo incontro sabato 18 giugno, ancora fuori casa, contro i Ronchi dei Legionari dove li aspetta un incontro difficilissimo per la bravura degli avversari ancora in lizza per il primo posto in classifica nel girone. L’attacco di squadra dei Red Sox si conferma, anche questa settimana, il migliore di tutta la serie A, con una media di squadra sopra i 300, e cominci a girare anche la difesa.

Per la cronaca, successo anche per i ragazzi della serie C che si sono aggiudicati una meritata vittoria contro il Cus Catania con il punteggio di 12 - 10.