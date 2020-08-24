RED SOX PATERNO’, DOPPIA VITTORIA IN TRASFERTA

I Red Sox di Paternò hanno ripreso da dove avevano lasciato prima della pausa: hanno ripreso vincendo e mettendo a segno per (per la terza volta in stagione) una doppia vittoria in trasferta nella Ser...

I Red Sox di Paternò hanno ripreso da dove avevano lasciato prima della pausa: hanno ripreso vincendo e mettendo a segno per (per la terza volta in stagione) una doppia vittoria in trasferta nella Serie A2 di baseball. Le prime due vittorie erano giunte contro i Lancers di Firenze il Jolly Roger di Grosseto: nel fine settimana appena trascorso importante affermazione, invece, contro il Montefiascone (Vt).

Altra grande prestazione dei ragazzi guidati dal Manager cubano, Noel Guerra, coadiuvato dai coaches Nino Torrisi e Michele Consiglio: il roster paternese sul Montefiascone che ha combattuto senza tregua fino alla fine.

Nonostante un attacco dal rendimento sempre costante e produttivi dal primo al nono battitore ed un monte di lancio eccellente, la difesa delle Calze Rosse non brilla come dovrebbe, cosa che vanifica in maniera notevole le aspettative tecniche del Manager Guerra, producendo 3 errori in gara 1 e ben 5 errori in gara 2.

Gara #1

I Red Sox si impongono sul Montefiascone per 10 a 3 battendo 13 valide e subendone solo 6.

I gemelli Frank ed Omar Hernandez mettono a segno 3 battute valide ciascuno mentre due ne mette a segno il veterano Yuskiel Garcia.

Il lanciatore partente e vincente è Salvatore Sciacca: 5 innings lanciati per lui con 5 strikeouts. Il lanciatore rilievo è Giuseppe D’Ignoti, 4 innings lanciati e 6 strikeouts.

Gara #2

Un big inning da 8 punti, il terzo attacco dei Red Sox, basta per abbattere le speranze del Montefiascone in gara 2, vinta per 16 a 8.

I ragazzi di Paternò battono 17 valide e ne subiscono 10, con i gemelli Hernandez che mettono a segno altre 3 battute valide ciascuno e Yuskiel Garcia altre 2.

Sul monte di lancio esordio vincente per Ruben Hernandez, lanciatore cubano con passaporto spagnolo. Sei buoni innings per lui con 4 punti subiti e 7 strikeouts messi a segno. Non brillante il bilancio del rilievo Alexander Ricardo, sostituito da Giuseppe D’Ignoti. Ricardo ha affrontato 6 battitori subendo 1 valida, 1 punto, concedendo 1 base ball e colpendo 2 battitori.

Il Manager Guerra ha richiamato sul monte il lanciatore D’Ignoti che in gara 1 aveva lanciato 4 innings. Peppe, come lo chiamano i suoi teammates, chiude la gara con 3 innings lanciati e 2 strikeouts.

Line-up gara #1 e gara #2

1- Frank Hernández

2- Santi Freni / Dario Russo

3- Yuskiel Garcia

4- Omar Hernandez

5- Roger Maldonado

6- Diego Botta

7- Alfredo Fallica / Alejandro López

8- Corrado Consiglio

9- Daniel Pinales

Dirigente accompagnatore il Presidente

Nunzio Botta