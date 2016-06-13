I Red Sox restano al comando

Contro i New Black Panthers, i paternesi prima incassano una sconfitta: poi, spingono sull'acceleratore e si impongono 8-1

95047.it Anche lo scorso fine settimana i ragazzi del Paternò Red Sox Baseball hanno giocato in trasferta; questa volta sul diamante hanno incontrato i New Black Panthers riuscendo a portare a casa una vittoria.

La partita di sabato si è conclusa al settimo inning, causa pioggia, a favore degli avversari con il punteggio di 5 a 3. Le condizioni atmosferiche avverse, infatti, hanno reso impraticabilità il campo e aggiudicato la vittoria ai triestini. Cambio di pagina per la domenica, invece, dove i ragazzi del manager Messina hanno fatto scacco matto alla squadra avversaria con il punteggio di 8 a 1.

Degni di nota, sul campo, Rolexis Molina, Eddy Salgado e Yuskiel Garcia.

“Sono veramente orgoglioso dell’andamento di questo campionato – dichiara Riccardo Messina, manager della squadra -. I ragazzi hanno dimostrato carattere e preparazione atletica. L'impegno mostrato sia dai lanciatori che dai battitori conferisce alla squadra la forza che dimostra in campo, potenziata dai duri e costanti allenamenti effettuati”.

In questo momento la situazione in classifica resta immutata e conferma il Paternó Red Sox baseball primo in classifica nel girone B. Prossimo incontro domenica 19, in casa al Warrior Field, contro il Bologna.