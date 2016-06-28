I Red Sox restano al comando

Si torna in campo domenica 3 luglio al Warriors Field

95047.it Si è conclusa ieri la trasferta del Paternó Red Sox Baseball a Bologna dove, giocando contro la Pianorese, è riuscita a portare a casa solo la gara due con il punteggio di 5 a 0. Anche se rimane l'amaro in bocca per aver ceduto la gara uno alla squadra avversaria, anche se solo per 3 a 2, i ragazzi siciliani procedono verso i playoff mantenendo il primo posto in classifica grazie alla contemporanea sconfitta casalinga dell'Imola contro il Ronchi dei Legionari.

"Ci siamo subito rifatti non permettendo alla prima sconfitta di abbatterci - commenta il manager Riccardo Messina -. Le partite del sabato pomeriggio sono sempre pesanti a seguito dei viaggi lunghi e stancanti. Punteremo ad una doppia vittoria nel prossimo incontro".

Degna di nota la prova magistrale del pitcher Wilber Perez autore di 17 strike out in appena 7 innings. Prossimo appuntamento domenica 3 luglio, in casa, contro un pericolosissimo Verona in lotta x il quarto posto del girone e l'accesso ai playoff. Entrambe le gare verranno disputare

Al Warriors Field gara 1 alle ore 10:30 e gara 2 alle ore 15:30.