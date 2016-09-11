I Red Sox riscrivono la storia

Il manager Messina: "Ce la giocheremo tutta fino alla fine

95047.it Risultato storico quello raggiunto questo fine settimana dai Red Sox Paternò. Con la perentoria vittoria per 8 a 1 ai danni degli Emiliani del Godo conquistata sabato pomeriggio presso le mura amiche del Warriors Field infatti i Siciliani hanno raggiunto per la prima volta nella storia la semifinale scudetto di serie A Federale di baseball. Solo al secondo anno di partecipazione al massimo campionato federale di baseball i Red Sox Paternò dopo aver vinto il proprio girone di regular season hanno raggiunto il secondo posto nel girone di play off raggiungendo l'agognata semifinale che rappresenta la consacrazione nel gotha del baseball Italiano insieme con le altre semifinaliste del Bollate, Padule ed Imola. Proprio l'Imola sarà il prossimo avversario in semifinale per i Red Sox.

Purtroppo gli incontri di semifinale verranno disputati in trasferta in quel di Imola in virtù del miglior piazzamento ottenuto dagli Emiliani.

"Ce la giocheremo tutta fino alla fine per conquistare quella finale scudetto che significherebbe la ciliegina sulla torta di una stagione già così indimenticabile - dichiara il manager Riccardo Messina -. Qualunque sarà l'esito della semifinale abbiamo dimostrato la nostra forza unanimemente riconosciuta anche dagli avversari".