Red Sox come un tamburo battente

Doppia vittoria in trasferta: ora ne serve almeno una per centrare le semifinali scudetto

95047.it Fine settimana d’oro per il Red Sox Paternò baseball che è riuscito ad aggiudicarsi, in trasferta, la doppia vittoria contro l’Hotsand Macerata riuscendo a conquistare il solitario secondo posto nel gruppo B dei play off scudetto di serie A federale di Baseball.

Approfittando anche della doppia sconfitta del Godo (Ravenna) e del mezzo passo falso del CUS Brescia, gli Etnei tengono a distanza gli avversari in attesa dell'ultimo decisivo week end prossimo che vedrà gli etnei ospitare gli Emiliani del Godo sul diamante amico di Paternò, il Warriors Field di contrada Ficuzza.

Ai ragazzi del manager Riccardo Messina basterà portare a casa una sola vittoria per raggiungere, matematicamente, lo storico risultato delle semifinali scudetto.

Non sarà per nulla agevole però superare il Godo che ha ancora la speranza di battere in entrambe gli incontri i siciliani per scalzarli dall'ultimo posto utile per le semifinali. Saranno due incontri pieni di adrenalina e proprio per questo il Paternò Red Sox confida in una buona cornice di pubblico amico per far valere la legge del Warriors Field.