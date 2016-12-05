95047

Red Sox, uno "Scudetto" di fiori per la Santa

LE FOTO. L'omaggio del roster paternese Campione d'Italia

A cura di Redazione Redazione
05 dicembre 2016 17:42
Red Sox, uno "Scudetto" di fiori per la Santa -
Paternò
Sport
Condividi

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047