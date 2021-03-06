REDDITO DI CITTADINANZA, QUASI 150 MILA BENEFICIARI IN PROVINCIA DI CATANIA

“Durante la pandemia, nella provincia di Catania, il Reddito e la Pensione di cittadinanza hanno aiutato concretamente 142.491 persone, assicurando stabilità sociale. Nello specifico, secondo gli ulti...

“Durante la pandemia, nella provincia di Catania, il Reddito e la Pensione di cittadinanza hanno aiutato concretamente 142.491 persone, assicurando stabilità sociale. Nello specifico, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Statistico dell’INPS per il mese di Gennaio 2021, 137.898 sono stati i cittadini che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza, per un totale di 53.140 famiglie, mentre 4.593 hanno usufruito della Pensione di cittadinanza (4.079 nuclei familiari). Senza tali misure di contrasto alla povertà, di fronte alla crisi economica innescata dal Covid-19 la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore. Ecco perché, oggi più che mai, siamo davvero orgogliosi di averle introdotte”.

Lo afferma il parlamentare del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. “A questi numeri importantissimi - prosegue Rizzo - si aggiungono quelli sui percettori del Reddito di emergenza, introdotto dall’ex ministra Nunzia Catalfo con il Decreto Rilancio e prorogato con i successivi provvedimenti dal Governo Conte II. Sempre nella mia provincia, i beneficiari del REm, nel periodo novembre-dicembre 2020, sono 54.647. 'Nessuno deve rimanere indietro’ è da sempre il nostro principio guida e con i risultati ottenuti in questi anni a tutti i livelli lo abbiamo dimostrato. Il MoVimento 5 Stelle c’è, sta dalla parte dei cittadini e continuerà a lavorare nel loro esclusivo interesse”.