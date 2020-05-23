REDDITO DI EMERGENZA, LA PROCEDURA PER RICHIEDERLO È ONLINE SUL SITO DELL’INPS

"È online sul sito dell’Inps la procedura per richiedere il Reddito di Emergenza, un aiuto concreto per 2 milioni di cittadini messi ancor più in difficoltà dal Coronavirus e che ora potranno ricevere...

Secondo quanto previsto dal dl Rilancio, il Rem spetterà alle famiglie bisognose con un valore mensile tra i 400 e gli 800 euro, erogabile per due mesi con domanda all’Inps entro giugno. Il Rem è destinato alle famiglie con patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro, fino ad un massimo di 20mila euro in base al nucleo familiare e con Isee inferiore a 15mila euro.

Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Il Reddito di emergenza è, incompatibile con altre misure introdotte dal Decreto Rilancio.

Da questa mattina sono arrivate al sito dell’Inps circa 20.000 domande per il Reddito di Emergenza