REFERENDUM 2026, CHIUSA LA PRIMA GIORNATA: PATERNO’ AL 32,03% ALLE 23 – OGGI SI VOTA FINO ALLE 15
REFERENDUM 2026, CHIUSA LA PRIMA GIORNATA: PATERNO’ AL 32,03% ALLE 23 – OGGI SI VOTA FINO ALLE 15
Si è chiusa la prima giornata di voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
A Paternò, alle ore 23 di domenica 22 marzo, l’affluenza si è attestata al 32,03%, con 47 sezioni su 47 rilevate.
Nel corso della giornata si sono registrati i seguenti dati:
👉 Ore 12: 8,65%
👉 Ore 19: 25,87%
👉 Ore 23: 32,03%
Le operazioni di voto sono riprese oggi, lunedì 23 marzo, dalle ore 7 e termineranno alle ore 15.
Si tratta dell’ultima giornata utile per recarsi alle urne ed esprimere il proprio voto.
👉 I dati di ieri.
ITALIA: 46,07 %
SICILIA: 34,94%
PROVINCIA DI CATANIA: 35,03%
👉 Nel nostro comprensorio:
Belpasso: 33,46 %
Biancavilla: 30,94%
Motta Sant’Anastasia: 33,07 %
Ragalna: 40,28%
Si ricorda che, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
👉 I dati definitivi saranno disponibili al termine delle operazioni di voto.
Seguiranno aggiornamenti su 95047.it.
Santa Maria di Licodia: 31,53 %