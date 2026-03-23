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REFERENDUM 2026, CHIUSA LA PRIMA GIORNATA: PATERNO’ AL 32,03% ALLE 23 – OGGI SI VOTA FINO ALLE 15

REFERENDUM 2026, CHIUSA LA PRIMA GIORNATA: PATERNO’ AL 32,03% ALLE 23 – OGGI SI VOTA FINO ALLE 15

A cura di Redazione
23 marzo 2026 08:31
REFERENDUM 2026, CHIUSA LA PRIMA GIORNATA: PATERNO’ AL 32,03% ALLE 23 – OGGI SI VOTA FINO ALLE 15 -
Paternò
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Si è chiusa la prima giornata di voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

A Paternò, alle ore 23 di domenica 22 marzo, l’affluenza si è attestata al 32,03%, con 47 sezioni su 47 rilevate.

Nel corso della giornata si sono registrati i seguenti dati:

👉 Ore 12: 8,65%
👉 Ore 19: 25,87%
👉 Ore 23: 32,03%

Le operazioni di voto sono riprese oggi, lunedì 23 marzo, dalle ore 7 e termineranno alle ore 15.

Si tratta dell’ultima giornata utile per recarsi alle urne ed esprimere il proprio voto.

👉 I dati di ieri.

  • ITALIA: 46,07 %

  • SICILIA: 34,94%

  • PROVINCIA DI CATANIA: 35,03%

👉 Nel nostro comprensorio:

  • Belpasso: 33,46 %

  • Biancavilla: 30,94%

  • Motta Sant’Anastasia: 33,07 %

  • Ragalna: 40,28%

Si ricorda che, trattandosi di un referendum costituzionale confermativo, non è previsto il quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

👉 I dati definitivi saranno disponibili al termine delle operazioni di voto.

Seguiranno aggiornamenti su 95047.it.

Santa Maria di Licodia: 31,53 %

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