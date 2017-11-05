95047

REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA ORE 19 : A PATERNO' HA VOTATO IL 38,13%

Alle ore 19 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 15.758 pari al 38,13%nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 35,98 %DATO REGIONALE Arrivano i primi dati sull'af...

A cura di Redazione Redazione
05 novembre 2017 19:53
REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA ORE 19 : A PATERNO' HA VOTATO IL 38,13% -
News
Condividi

Alle ore 19 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in 15.758 pari al 38,13%

nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 35,98 %

DATO REGIONALE

REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA ORE 19 : A PATERNO' HA VOTATO IL 38,13%
REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA ORE 19 : A PATERNO' HA VOTATO IL 38,13%

 

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle regionali 2017

Alle ore 12 a Paternò su 41.325 aventi diritto al voto hanno votato in  4609   pari al 11,15 %

nelle regionali del 2012 aveva votato alla stessa ore il 10,67%

DATO REGIONALE

REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA ORE 19 : A PATERNO' HA VOTATO IL 38,13%
REGIONALI 2017 DATI AFFLUENZA ORE 19 : A PATERNO' HA VOTATO IL 38,13%

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 22 di oggi.

(in aggiornamento)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047