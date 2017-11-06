REGIONALI 2017: MUSUMECI, SARÒ PRESIDENTE DI TUTTI SICILIANI

"Sarò il presidente di tutti i siciliani, di coloro i quali hanno ritenuto di sostenermi e di votarmi e anche di coloro i quali, legittimamente, hanno ritenuto di votare per altri o addirittura di non...

"Sarò il presidente di tutti i siciliani, di coloro i quali hanno ritenuto di sostenermi e di votarmi e anche di coloro i quali, legittimamente, hanno ritenuto di votare per altri o addirittura di non partecipare al voto". Lo ha detto il neo presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella sede del suo comitato elettorale a Catania.

LA DEDICA - "Voglio dedicare questa vittoria ai miei tre figli (uno è scomparso negli anni scorsi, ndr) e a tutti i figli dei siciliani. Hanno diritto a un futuro migliore" ha aggiunto Musumeci. "E' stata una campagna elettorale avvelenata da cadute di stile, ma è acqua passata. Avverto il peso di una grande responsabilità e sono certo che incontrerò problemi per la situazione drammatica della mia terra, la stagione più difficile dei 70 anni dell'autonomia".

ULTIMO IMPEGNO - "Crediamo davvero nell'unità d'Italia, ma si realizza se il Sud smette di arrancare e cresce con le stesse opportunità delle regioni del Nord. L'Italia unita è una garanzia e noi la vogliamo assicurare e tutelare" ha detto il neo presidente, che ha anche spiegato che sarà il suo "ultimo impegno politico".

