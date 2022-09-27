REGIONALI 2022: A PATERNO' LA LISTA PIÙ VOTATA E' FRATELLI D'ITALIA, GALVAGNO IL PIU' VOTATO
A Paternò le operazioni si sono concluse con la La Lista Fratelli D'Italia che giunge al primo posto con 4.965 voti (26,39%) segue il Movimento 5 stelle con 3.306 voti (17.57%) e Prima l'Italia Salvini Premier Lega con 2.622 voti (13,946%). Seguono Forza Italia, de Luca Sindaco a seguire gli altri.
Per i Paternesi il presidente della Regione deve essere Renato Schifani con 10.659 voti (51.21%) seguito da Cateno De Luca 4,201 voti (20,18%), Nunzio Di Paola 4.046 voti (19,44%), seguono Caterina Chinnici, Gaetano Armao ed Eliana Silvia Saturnia Esposito .
In merito alle preferenze i candidati, tra i Paternesi il più votato è stato Gaetano Galvagno della lista Fratelli D'Italia i con 3.054 voti, segue Ignazio Mannino della lista Prima l'Italia Salvini con 1692 voti, segue Martina Ardizzone dei Cinque Stelle con 1293 voti e Luca Sammartino della lista Prima l'Italia Salvini per la città con 739 voti.