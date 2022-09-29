REGIONALI, DALLE URNE SOLO 25 VOTI, MA OTTIENE UN SEGGIO CON IL LISTINO

È stata eletta all’Ars perché inserita nel listino di Renato Schifani, ma alla prova dell’urna non è andata bene: appena 25 voti. Serafina Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Ter...

È stata eletta all’Ars perché inserita nel listino di Renato Schifani, ma alla prova dell’urna non è andata bene: appena 25 voti. Serafina Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana, era candidata nella lista della Dc a Trapani.

Originaria di Agrigento, ex assessore a Grotte, per Marchetta bisognerà attendere solo l’ufficialità. Affinché possa scattare il listino serve il riparto dei seggi ufficiale.

Intanto, l’Udc «esprime il proprio plauso e apprezzamento per la straordinaria vittoria del presidente Renato Schifani , eletto neo governatore della Sicilia. Siamo certi che, grazie al suo profilo autorevole e alle sue competenze, guiderà al meglio la Regione con l’equilibrio e il senso delle istituzioni che da sempre lo caratterizzano». Lo afferma il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.

«Ringraziamo inoltre tutti gli amici dell’Udc che, con coerenza, hanno deciso di sostenere la lista Democrazia Cristiana contribuendo in maniera significativa e determinante all’elezione di ben 5 deputati regionali all’Assemblea regionale siciliana».