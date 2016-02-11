Renato Bialetti morto: addio all’omino coi baffi che rese celebre la Moka

E' morto a Torino all'età di 93 anni Renato Bialetti, "l'omino coi baffi" della celebre pubblicità di Carosello degli Anni '50 e '60 della Moka . Figlio di Alfonso Bialetti, che nel 1933 la inventò,...

E' morto a Torino all'età di 93 anni Renato Bialetti, "l'omino coi baffi" della celebre pubblicità di Carosello degli Anni '50 e '60 della Moka . Figlio di Alfonso Bialetti, che nel 1933 la inventò, rese celebre in tutto il mondo la rivoluzionaria caffettiera e guidò l'azienda fino al 1986, anno della vendita al gruppo Faema. La Moka, simbolo del Made in Italy, è esposta anche al Moma di New York.