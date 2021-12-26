REPORT ISS, IL 48% DEI CONTAGI IN ETÀ SCOLARE NELLA FASCIA 6-11 ANNI

Nell'ultima settimana, si conferma l'andamento osservato in quella precedente "con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (under 20 anni). Il 48% dei casi in età scolare...

Nell'ultima settimana, si conferma l'andamento osservato in quella precedente "con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (under 20 anni). Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d'età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni".

Questi i dati contenuti nel Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, pubblicato oggi, in particolare sulla distribuzione dei casi nella popolazione 0-19 anni.

Inoltre, il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose "è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni.