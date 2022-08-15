REPUBBLICA CECA: IN AUTOSTRADA CON LA FERRARI DA FORMULA UNO, L'INCREDIBILE VIDEO

Quante volte vi sarà capitato di incontrare qualcuno che in strada va un po' troppo forte e pensare "ma dove credi di essere, in Formula Uno"? Ecco, per il protagonista di questa storia la frase sareb...

Quante volte vi sarà capitato di incontrare qualcuno che in strada va un po' troppo forte e pensare "ma dove credi di essere, in Formula Uno"? Ecco, per il protagonista di questa storia la frase sarebbe più azzeccata che mai. Perché era alla guida di una "simil" Ferrari da corsa in Autostrada. E' successo in Repubblica Ceca, e il video è diventato presto virale

In realtà si tratta di un'auto da gara Gp2, ma dalla livrea uguale alla Ferrari (naturalmente rossa, con il nome e i simboli del Cavallino rampante). E' stata filmata lungo l'autostrada D4 in Repubblica Ceca, mentre superava (e te credo...) gli altri veicoli, con gli automobilisti attoniti.