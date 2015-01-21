"Restituiremo i beni appartenenti alla famiglia Busacca"
L'intervento del primo cittadino: "L'esistenza della Casa del Cantastorie prescinde da tutto questo
95047.it Il sindaco di Paternò, Mauro Mangano, interviene in merito alla richiesta, inoltrata al Comune, di restituzione dei beni appartenenti alla famiglia del cantastorie Ciccio Busacca, consegnati in occasione dell'allestimento della Casa Museo del Cantastorie. La missiva è stata inviata dalla nipote dell'artista, la signora Concetta Busacca.
“Prendiamo atto della richiesta inoltrata dalla famiglia Busacca – afferma il sindaco, Mauro Mangano – e provvederemo al più presto alla restituzione di quanto richiesto. Naturalmente – continua il primo cittadino -, l'esistenza della Casa del Cantastorie prescinde dalla disponibilità della famiglia Busacca a mettere a disposizione i materiali di sua proprietà”.