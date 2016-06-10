95047

"Abbiamo restituito via Sabotino alla normalità"

Il consigliere Furnari: "Vista l'inerzia dell'amministrazione, ce ne siamo occupati a nostre spese io ed il collega Calabrò

10 giugno 2016 12:07
95047.it Ce ne eravamo occupati nei giorni scorsi. La voragine che si era aperta su via Sabotino era diventata un vero e proprio caso. Oggi la situazione di è ripristinata. Scrive il consigliere Ivan Furnari: "Considerato che sono già trascorsi parecchi mesi è l'amministrazione non vuol sentire, sebbene per qualcuno preoccuparsi del ripristino di una buca è un atto superficiale di poca rilevanza, abbiamo deciso di comune accordo col collega consigliere Calabró di occuparci personalmente del ripristino perché attendere le risposte da un'amministrazione inerte sarebbe del tutto inutile".

