RIAPERTO L’ISPETTORATO MICOLOGICO DELL’ASP DI CATANIA

Riapre da oggi, 19 aprile, l’Ispettorato micologico dell’Asp di Catania. Il servizio svolge un’azione fondamentale per la tutela della salute pubblica assicurando il riconoscimento e la validazione di funghi eduli freschi spontanei.

Già dal 1^ primo aprile è, inoltre, attivo il servizio di reperibilità ospedaliera per garantire un intervento immediato del personale micologo aziendale su segnalazione telefonica, da parte dei Pronto Soccorso ospedalieri, in caso di sospetto avvelenamento da funghi. In tali evenienze è sempre consigliato ai cittadini portare con sé i residui di funghi crudi e/o cotti, in modo da agevolare il riconoscimento dei funghi responsabili di intossicazione.

I micologi aziendali garantiranno anche, in raccordo con i 58 Comuni della Provincia, il regolare espletamento dell’attività di vigilanza sia sulle vendita di funghi (in occasione di sagre e similari), sia presso i ristoranti.

Attenzione alta, in primavera, in particolare per l’Amanita verna, fungo velenoso che negli anni passati è già stato responsabile di un caso di intossicazione mortale.

Servizi offerti dagli sportelli micologici

Si rinnova ai tutti i cittadini raccoglitori occasionali di funghi, l’appello a recarsi presso gli sportelli micologici dell’Asp di Catania, per sottoporre a controllo gratuito l’intero quantitativo del raccolto.

Gli sportelli micologici aziendali, che effettueranno gli orari di apertura riportati in tabella, offrono i seguenti servizi:

esame di commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito)

rilascio certificazione commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e ai ristoranti (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo sul c/c postale 49436850 intestato a Asp di Catania - Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”).

I ristoranti che somministrano funghi freschi spontanei dovranno utilizzare esclusivamente funghi certificati dai micologi.

Al fine di favorire il rilascio di tale certificazione, i venditori in possesso di certificato di abilitazione alla vendita potranno acquistare, presso le sedi dell’Ispettorato micologico (previo pagamento del corrispettivo tramite sul c/c postale 49436850 intestato a Asp di Catania - Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”), tagliandi del valore di 1,00 euro e di 5,00 euro, da utilizzare per il pagamento dei diritti sanitari con notevole risparmio di tempo e semplificazione della procedura.

Raccomandazioni per i consumatori

Ai sensi della vigente normativa nazionale (L. 352/93 e D.P.R. 376/95) e della legge regionale n. 3 dell’1 febbraio 2006, possono vendere funghi spontanei esclusivamente i commercianti in possesso di certificato di idoneità alla vendita per le singole specie di funghi, riportate sul certificato (che il commerciante è tenuto ad esibire su richiesta dell’acquirente), e tutti i funghi in vendita devono essere preventivamente certificati dai micologi aziendali.

Si raccomanda, pertanto, a tutti i consumatori, di richiedere al venditore di esibire il certificato di abilitazione alla vendita e, soprattutto, di acquistare esclusivamente funghi in possesso della certificazione dell’Asp di Catania. Tale certificazione, infatti, garantisce la commestibilità dei funghi e riporta altresì la data entro la quale gli stessi vanno tassativamente consumati.

L’Ispettorato micologico resterà aperto, presuntivamente, fino al 30 giugno per riaprire successivamente, in base alla stagionalità, nel periodo autunnale.

SEDE CENTRALE ISPETTORATO

(solo per attività di coordinamento ed informazione)

Via Tevere n. 39 - Cerza S. Gregorio – 095.2540135/144/168

e-mail: [email protected]

SPORTELLI MICOLOGICI

Gli sportelli micologici di Catania e Mascalucia saranno aperti dal martedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00; e tutti i lunedì e i giorni successivi ad un festivo, dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Lo sportello di Cerza riceverà dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì

Lo sportello di Caltagirone riceverà dal lunedì al mercoledì, dalle ore 13.00 alle 14.00, previo appuntamento telefonico.

Lo sportello di Paternò sarà aperto esclusivamente il lunedì, dalle ore 8.00 alle 9.00.

Sede Centrale IspettoratoSan Gregorio di Catania Via Tevere, 39095.2540114/167UO Igiene Pubblica di CataniaCatania

Viale Vittorio Veneto, 31

095.2545022/23UO Igiene Pubblica di

Gravina di Catania

Mascalucia

Via Regione Siciliana, 12

095.7502104UO Igiene Pubblica di Caltagirone (previo contatto telefonico)Caltagirone

Piazza Marconi, 2

0933.353106/015UO Igiene Pubblica di PaternòPaternò

Via Massa Carrara, 2

095.7975060