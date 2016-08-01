Riaperto il passaggio a livello di Giaconia

Finalmente riaperto il passaggio a livello del quartiere Giaconia.E’ stato finalmente riaperto il passaggio a livello del quartiere Giaconia: i lavori di ampliamento e messa in sicurezza, aggiudicati...

Finalmente riaperto il passaggio a livello del quartiere Giaconia.

E’ stato finalmente riaperto il passaggio a livello del quartiere Giaconia: i lavori di ampliamento e messa in sicurezza, aggiudicati lo scorso aprile, sono stati eseguiti e finiti ed il flusso veicolare ha conquistato quella normalità che mancava da troppo tempo.

Soddisfatto il sindaco Carlo Caputo: “Sul passaggio a livello di Giaconia da almeno 5 anni sussisteva una situazione ai limiti della praticabilità sia per quanto riguarda la sicurezza che la viabilità: una situazione di impasse burocratica, riguardante il nostro Ente e la Ferrovia Circum Etnea, che siamo riusciti a risolvere grazie ad un impegno amministrativo straordinario per il quale devo ringraziare Antonella Cutrona, consigliere comunale, che per prima si è impegnata per cercare una soluzione rapida ed efficace ed il vice sindaco Giuseppe Zitelli che con lo spirito di servizio che lo contraddistingue ha seguito con grande costanza l’esecuzione dei lavori”.

Il passaggio a livello di Giaconia, quartiere confinante con il territorio di Paternò, è uno snodo fondamentale e molto trafficato soprattutto dai residenti dei quartieri periferici posti a sud dell’abitato belpassese.