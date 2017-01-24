Riapertura delle attività didattiche plesso Viale Kennedy
A cura di Redazione
24 gennaio 2017 16:30
Con Nota prot. 2430 del 24/01/2017 a seguito del sopralluogo effettuato in data odierna presso l'edificio scolastico di Viale Kennedy dal Direttore dei Lavori di Manutenzione Straordinaria alla presenza dell'Assessore alle Manutenzioni è stato comunicato che l'edificio suddetto può essere riaperto per lo svolgimento delle attività didattiche.