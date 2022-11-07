Riapre l’autogrill di Sacchitello Nord sull’autostrada A19 Palermo-Catania

i primi di ottobre arrivò la notizia della chiusura in direzione Palermo la storica stazione di servizio Sacchitello Nord sull’autostrada A19 Palermo-Catania ubicata tra gli svincoli di Mulinello ed E...

i primi di ottobre arrivò la notizia della chiusura in direzione Palermo la storica stazione di servizio Sacchitello Nord sull’autostrada A19 Palermo-Catania ubicata tra gli svincoli di Mulinello ed Enna. Le cause della chiusura riguardavano i problemi economici del vecchio gestore sia per il contratto con Autogrill, per la somministrazione di cibi e bevande, sia per quello con Eni, per l’erogazione di carburante. Dopo un mese di chiusura in questi giorni è stato siglato un accordo tra i sindacati e la nuova società di gestione che riaprirà la stazione di servizio tra il 14 e il 26 novembre prossimo.

La riapertura avviene dopo un accordo siglato ieri tra la Sidap srl, società controllata da Autogrill, che subentra nella gestione della stazione di servizio e i sindacati Filcams Cgil Sicilia e di Enna, Fisascat Cisl Ag-Cl-En con le rispettive RSA, alla presenza del curatore fallimentare e del consulente della curatela.

Grazie all’accordo siglato verranno riassunti i tredici lavoratori sospesi dopo il fallimento della società che gestiva il punto ristoro, la Gulisano Srl, più altri tre che erano stati licenziati in precedenza. In attesa di essere reintegrati, inoltre, altri otto ex dipendenti.