RIATTIVATO IL SERVIZIO EROGAZIONE CARBURANTI  IN AREA DI SERVIZIO SACCHITELLO NORD SU A19   

Da ieri pomeriggio, Eni ha riattivato il servizio di erogazione carburanti presso l’area di servizio “Sacchitello Nord”, ubicata al km 123,300 della carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Mulinello ed Enna.

Lo scorso 7 ottobre, come noto, il servizio era stato sospeso, insieme a quello per la somministrazione di cibi e bevande.

Il servizio di ristorazione, stante quanto comunicato ad Anas dalla società Autogrill, verrà riattivato nei prossimi giorni.

