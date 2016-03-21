"Ribadiamo il nostro No alle forme di illegalità"

L'intervento della presidente del consiglio, Laura Bottino

95047.it "Nel giorno della XXI giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia, anche noi vogliamo ribadire il nostro NO verso tutte quelle forme di illegalità, di criminalità e di associazione mafiosa.

Una scelta che ogni giorno dobbiamo confermare con il lavoro e l'impegno per eliminare sempre più quelle condizioni di svantaggio culturale e sociale che spesso costituiscono l'humus nel quale attecchisce la mafia, e con il nostro sostegno verso quanti con coraggio decidono di ribellarsi ad essa.

Facciamo in modo tutti di non uccidere per la seconda volta queste innocenti vittime con la nostra indifferenza, ma al contrario diamo loro nuovamente vita con le nostre azioni quotidiane.

L'attenzione alla formazione civica e sociale delle nuove generazioni diventi sempre più l'obiettivo quotidiano principale di tutte le forze sane della nostra comunità".