Il ricavato di fine anno alla Mensa sociale

L’iniziativa della Pastorale giovanile

95047.it Nel pomeriggio di ieri, i rappresentanti della Pastorale giovanile paternese hanno consegnato il ricavato della Festa di fine attività, che si è svolta presso la parrocchia San Giovanni Bosco, al responsabile della mensa sociale " Bisaccia del Pellegrino", il diacono Salvatore Mazzamuto. “Si tratta di un gesto concreto di solidarietà, di carità, di aiuto, nei confronti di una realtà che con amore e contro ogni avversità, sostiene coloro che si trovano realmente in difficoltà. Noi siamo parte attiva della comunità paternese, che ha bisogno di questi gesti caritatevoli per rialzare la testa! Buone Vacanze!”, spiegano i ragazzi della Pastorale.