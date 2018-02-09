Ricercato in Germania per rapina, arrestato ad Adrano
I carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato il 30enne biancavillese Antonio Savoca, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’A.G. tedesca.
Destinatario del provvedimento restrittivo, emesso dai giudici teutonici poiché ritenuto l’autore materiale di una rapina commessa il 27 ottobre 2017 in Germania, l’uomo, dopo alcuni giorni di ricerca, è stato rintracciato ed ammanettato ieri mattina dai militari in Via Catania ad Adrano.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.