RICERCATO PER SESSO CON MINORE: ARRESTATO ALL'AEREOPORTO
Nella notte dello scorso 29 maggio, durante un’attività di verifica documentale eseguita da personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’Aeroporto di Catania, è stato tratto in arresto il cittadino rumeno DIACONU Ion, classe ’78, sul quale pendeva un Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dovendo espiare la pena di anni quattro di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne.
L’uomo, in arrivo da Bucarest sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in arrivo, ma gli esperti operatori di Polizia di Frontiera, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti ad identificarlo e catturarlo.
A conclusione degli atti di rito, l’arrestato è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza, a disposizione della A.G. competente.