RICERCHE DI GIOELE: «TROVATI RESTI DI UN BIMBO, QUASI CERTAMENTE È LUI». IL PROCURATORE A CARONIA

Le tracce trovate vicino all'autostrada Palermo-Messina sarebbero di Gioele, il bimbo di 4 anni scmparso con la madre Viviana il 3 agosto.

Ssecondo chi coordina le ricerche, i resti ossei e la maglietta portano a lui "al 99 per cento". Le tracce sono state individuate da uno dei volontari che collaborano alle ricerche: è un carabiniere in congedo. Il luogo, coperto da rovi, è a circa 200 metri da dove Viviana e il figlio sono stati visti l' ultima volta e a una certa distanza da dove è stato trovato il corpo di lei.