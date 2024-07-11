RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: DISTURBI NOTTURNI IN VIA DEL PROGRESSO, RESIDENTI CHIEDONO INTERVENTO

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione ricevuta in redazione da parte di un residente di Paternò: "Vi scrivo per chiedervi se potete fare da tramite con il sindaco e la polizia municipale....

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione ricevuta in redazione da parte di un residente di Paternò: "Vi scrivo per chiedervi se potete fare da tramite con il sindaco e la polizia municipale. Abito a Paternò in via del Progresso, cioè dietro il parcheggio della chiesa Spirito Santo.

La situazione la sera è sempre peggiore perché, a causa dei ragazzi e del loro modo di divertirsi, non si riesce a dormire la notte. Cominciano a passare con motorini velocemente, suonando il clacson e con musica a tutto volume. Inoltre, ci sono gli abituali spari di mezzanotte, come se ci fosse una festa patronale.

Chiedo a voi se possibile fare richiesta al sindaco di chiudere la sera questo tratto di strada con transenne dalle 00 alle 3.00 per evitare continui passaggi con i mezzi che disturbano la quiete.

Vi allego foto scattate stamattina dei resti degli spari. Sono andata anche dai carabinieri per informarli ma purtroppo non possono sostare lì per tutta la notte. Mi hanno consigliato di rivolgermi al sindaco e alla polizia municipale."

Ci uniamo alla richiesta della nostra lettrice e sollecitiamo un intervento da parte delle autorità competenti per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini residenti in via del Progresso. Speriamo che il sindaco e la polizia municipale possano prendere in considerazione la proposta di chiusura notturna della strada e adottare le misure necessarie per risolvere questo problema.