RICHIAMATI CIOCCOLATINI CREMINI E GIANDUIOTTI PER POSSIBILE PRESENZA DI CORPI ESTRANEI

Il Ministero della Salute ha pubblicato due avvisi di richiamo dal mercato per alcuni lotti di cremini e gianduiotti a marchio Pernigotti 1860. Si tratta di un richiamo a scopo precauzionale e il motivo è la possibile presenza di corpi estranei, in particolare di contaminazione da plodia allo stato larvale, ovvero le farfalline colpevoli delle infestazioni alimentari.

Se quindi avete acquistato i cremini o gianduiotti Pernigotti 1860, verificate nell’elenco in basso la corrispondenza con i dati dei prodotti richiamati: se il lotto di produzione e la scadenza coincidono, non consumate il prodotto ma restituitelo al punto vendita di acquisto.

Ecco i dati delle confezioni ritirate:

Marchio: Pernigotti 1860 – Cremino - Praline al cioccolato al latte e alla nocciola gianduia con farcitura alla nocciola

Lotto di produzione e scadenza: L4D scadenza 13/04/24, L4D scadenza 14/04/2024, L4D scadenza 17/04/2024,

Gianduiotto Pernigotti 1860Marchio: Pernigotti 1860 – Gianduiotto

Lotto di produzione e scadenza: L4D scadenza 10/04/24, L4D scadenza 13/04/2024, L4D scadenza 19/04/2024,