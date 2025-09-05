Richiamo alimentare, Granarolo ritira un lotto di besciamella UHT per rischio contaminazione chimica
Nuovo richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute. Nella giornata del 3 settembre 2025 è stato disposto il ritiro dal mercato di alcune confezioni di Besciamella UHT a lunga conservazione a marchio Granarolo.
Il prodotto interessato è commercializzato da Granarolo S.p.A., con sede a Bologna, ed è stato realizzato nello stabilimento di Via G. Verdi 74, Soliera (MO), identificato con il marchio di identificazione IT 08 4 CE.
- Prodotto richiamato: Besciamella UHT Granarolo
- Formato: confezioni da 200 ml
- Lotto di produzione: Q5123P
- Scadenza: 29/10/2025
Motivo del richiamo
Il provvedimento è stato adottato a titolo precauzionale per una potenziale contaminazione da residui di sostanze chimiche utilizzate nelle procedure di lavaggio delle attrezzature di produzione.
Avvertenze ai consumatori
Chiunque abbia acquistato il prodotto appartenente al lotto indicato non deve consumarlo e deve restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.
Il richiamo non riguarda altri prodotti Granarolo né altri lotti della stessa besciamella.