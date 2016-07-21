RICHIAMO MAXI BURGER GRAN PAVESI

Stiamo conducendo un richiamo volontario di alcuni lotti del nostro prodotto Gran Pavesi Maxi Burger come misura precauzionale a tutela della Vostra sicurezza.Abbiamo deciso di fare questo richiamo a...

Stiamo conducendo un richiamo volontario di alcuni lotti del nostro prodotto Gran Pavesi Maxi Burger come misura precauzionale a tutela della Vostra sicurezza.

Abbiamo deciso di fare questo richiamo a seguito della segnalazione da parte di un fornitore della possibile presenza di frammenti metallici in una partita di sale utilizzata presso il nostro

Stabilimento di Cremona.

Pur essendo il rischio di contaminazione stimato del tutto remoto, con questa scelta abbiamo voluto adottare la massima precauzione, perché per noi di Gran Pavesi la Vostra

sicurezza è una priorità assoluta.

Per questo, Vi invitiamo, in via precauzionale, a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti sotto indicati.

Precisiamo che questo richiamo si riferisce solo ai prodotti menzionati e limitatamente ai lotti

indicati.

Ci scusiamo per l’inconveniente che Vi abbiamo causato.

Se volete avere maggiori informazioni contattateci al Numero Verde 800615477 (disponibile dalle

09:00 alle 20:00 Sabato e Domenica inclusi) o scriveteci al seguente indirizzo e-mail

[email protected]

DESCRIZIONE LOTTO SCADENZA

GRAN PAVESI MAXI BURGER 065896.D 31/08/201