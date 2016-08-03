RICHIAMO PRODOTTI GIOTTO BE-BE'
RICHIAMO DEL PRODOTTO
In via precauzionale e al fine di garantire la vostra sicurezza, FILA S.p.A. procede al
richiamo dei seguenti prodotti:
460700 - GIOTTO BEBE’ Confezione 3 barattolini da 100 ml colori a dita + accessori
(codice EAN 8000825460708)
537600 - GIOTTO Colori a Dita in flacone da 750 ml (codice EAN 8000825000812)
La coda della spugnetta a forma di balena contenuta nella confezione potrebbe staccarsi se sottoposta a trazione, causando piccole parti che potrebbero provocare un rischio d’ingestione.
Per evitare problemi, se avete acquistato quest’articolo, vi preghiamo restituirlo nel vostro negozio. A partire dal mese di Settembre il prodotto sarà sostituito.