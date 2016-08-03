95047

RICHIAMO PRODOTTI GIOTTO BE-BE'

RICHIAMO DEL PRODOTTOIn via precauzionale e al fine di garantire la vostra sicurezza, FILA S.p.A. procede alrichiamo dei seguenti prodotti:460700 - GIOTTO BEBE’ Confezione 3 barattolini da 100 ml colo...

A cura di Redazione Redazione
03 agosto 2016 18:11
RICHIAMO PRODOTTI GIOTTO BE-BE' -
Oltre 95047
Condividi

RICHIAMO DEL PRODOTTO

In via precauzionale e al fine di garantire la vostra sicurezza, FILA S.p.A. procede al

richiamo dei seguenti prodotti:

460700 - GIOTTO BEBE’ Confezione 3 barattolini da 100 ml colori a dita + accessori

(codice EAN 8000825460708)

RICHIAMO PRODOTTI GIOTTO BE-BE'
RICHIAMO PRODOTTI GIOTTO BE-BE'

537600 - GIOTTO Colori a Dita in flacone da 750 ml (codice EAN 8000825000812)

RICHIAMO PRODOTTI GIOTTO BE-BE'
RICHIAMO PRODOTTI GIOTTO BE-BE'

La coda della spugnetta a forma di balena contenuta nella confezione potrebbe staccarsi se sottoposta a trazione, causando piccole parti che potrebbero provocare un rischio d’ingestione.

Per evitare problemi, se avete acquistato quest’articolo, vi preghiamo restituirlo nel vostro negozio. A partire dal mese di Settembre il prodotto sarà sostituito.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047