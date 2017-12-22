RICHIAMO DI PRODOTTI GRANAROLO ACCADÌ - ELENCO PRODOTTI E LOTTI
RICHIAMO DI PRODOTTI GRANAROLO ACCADÌ - ELENCO PRODOTTI E LOTTI
L’Azienda in seguito ai controlli effettuati su campioni di alcune produzioni di latte ACCADI’ che hanno evidenziato presenza di grumi e di instabilità al riscaldamento/bollitura del latte ha provveduto, in via precauzionale, al ritiro richiamo di alcuni lotti produttivi
Di seguito l'elenco dei lotti:LOTTODESCRIZIONE REFERENZAEANSCADENZALQ7325ELATTE UHT PS ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016309420/03/2018LQ7324ELATTE UHT PS ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016309419/03/2018LQ7326ELATTE UHT PS ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016309421/03/2018LQ7321ELATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016310016/03/2018LQ7322ELATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016310017/03/2018LQ7327ELATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016310022/03/2018LQ7328ELATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016310023/03/2018LQ7329ELATTE UHT SCREMATO ACCADÌ 500 ML BOTTIGLIA800267016310024/03/2018LQ7324DLATTE ACCADI' UHT 1% VIT TEA 1LTX6800267016360519/03/2018LQ7325DLATTE ACCADI' UHT 1% VIT TEA 1LTX6800267016360520/03/2018LQ7320DLATTE ACCADI' UHT 1% VIT TEA 1LTX6800267016360515/03/2018LQ7321DLATTE ACCADI' UHT 1% VIT TEA 1LTX6800267016360516/03/2018LQ7322DLATTE ACCADI' UHT 1% VIT TEA 1LTX6800267016360517/03/2018LQ7326DLATTE ACCADI' UHT 1% VIT TEA 1LTX6800267016360521/03/2018LQ7327DLATTE ACCADI' UHT 1% VIT TEA 1LTX6800267016360522/03/2018LQ7327DLATTE ACCADI’ UHT SCREMATO VIT TEA 1LTX6800267016318622/03/2018LQ7326DLATTE ACCADI’ UHT SCREMATO VIT TEA 1LTX6800267016318621/03/2018LQ7328XLATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TETRAPRISMA 500ML800267016361223/03/2018LQ7329XLATTE ACCADI’ UHT 1% VIT TETRAPRISMA 500ML800267016361224/03/2018
Sono in corso verifiche e da quelle effettuate sino ad oggi non risultano rischi per la salute in caso di consumo.
Per eventuali informazioni, si invitano i consumatori a chiamare gratuitamente il numero verde:
800-848015 attivo nei seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì
Il numero verde rimarrà attivo anche nelle giornate 23, 24, 25 e 26 dicembre