RICHIAMO PRODOTTI MULINO BIANCO Avviso ai Consumatori:

Stiamo conducendo un richiamo volontario di alcuni lotti di alcuni dei nostri prodotti come misura precauzionale a tutela della Vostra sicurezza.Abbiamo deciso di fare questo richiamo a seguito della...

Stiamo conducendo un richiamo volontario di alcuni lotti di alcuni dei nostri prodotti come misura precauzionale a tutela della Vostra sicurezza.

Abbiamo deciso di fare questo richiamo a seguito della segnalazione da parte di un fornitore della possibile presenza di frammenti metallici in una partita di sale utilizzata presso il nostro Stabilimento di Cremona.

Pur essendo il rischio di contaminazione stimato del tutto remoto, con questa scelta abbiamo voluto adottare la massima precauzione, perché per noi di Mulino Bianco la Vostra sicurezza è una priorità assoluta.

Per questo, Vi invitiamo, in via precauzionale, a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti sotto indicati.

Precisiamo che questo richiamo si riferisce solo ai prodotti menzionati e limitatamente ai lotti indicati.

Ci scusiamo per l'inconveniente che Vi abbiamo causato.

Se volete avere maggiori informazioni contattateci al Numero Verde 800615477 (disponibile dalle 09:00 alle 20:00 Sabato e Domenica inclusi) o scriveteci al seguente indirizzo e-mail [email protected] o consultate subito le .

prodotti

I Lotti interessati:

Questi dati li trovi sul retro delle Confezioni, nell'area dedicata alla data di scadenza.

Lotto: 055896 Lettera: D Scadenza: 31/08/2016, Lotto: 055906 Lettera: D Scadenza: 01/09/2016

Lotto: 055876 Lettera: D Scadenza: 04/09/2016

Lotto: 065886 Lettera: D Scadenza: 30/08/2016

Lotto: 065896 Lettera: D Scadenza: 31/08/2016

Lotto: 095886 Lettera: D Scadenza: 30/08/2016, Lotto: 095896 Lettera: D Scadenza: 31/08/2016

Lotto: 095866 Lettera: D Scadenza: 28/08/2016, Lotto: 095876 Lettera: D Scadenza: 29/08/2016, Lotto:095906 Lettera: D Scadenza: 01/09/2016

Lotto: 065896 Lettera: D Scadenza: 31/08/2016

Lotto: 075896 Scadenza: 09/09/2016

Lotto: 075886 Scadenza: 20/09/2016, Lotto: 075896 Scadenza: 21/09/2016