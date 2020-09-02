RICOMPENSA OFFERTA DA UN PRIVATO PER IL CANE UCCISO A PATERNÒ

Sta facendo molto scalpore, e non solo tra gli animalisti, la notizia del povero cagnolino ucciso barbaramente domenica pomeriggio a Paternò.Sull'accaduto arriva una nota da parte di Giuseppe D'Amanti...

Sta facendo molto scalpore, e non solo tra gli animalisti, la notizia del povero cagnolino ucciso barbaramente domenica pomeriggio a Paternò.

Sull'accaduto arriva una nota da parte di Giuseppe D'Amanti, professionista paternese , che promette una ricompensa a chiunque aiuti concretamente all'identificazione dei tre soggetti autori del reato punibile si sensi dell'art 544bis cp.per uccisione è crudeltà senza giustificato motivo verso un animale .

La nota prosegue che non è sua intenzione istigare all'odio o al linciaggio , infatti se qualcuno si dovesse fare avanti, riferisce D'amanti , darà appuntamento direttamente davanti il corpo di polizia municipale che si occupa del caso per riferire a loro le notizie , lo stesso non vorrà sapere in nomi dei soggetti interessati, per evitare giustizia fai da te, in diversi stati d'America , il metodo della ricompensa o taglia, favorisce la cattura anche di importanti criminali , anzi addirittura esistono veri e e proprie aziende di cacciatori di taglia.

Sarebbe una buona idea conclude la nota, per abbattere il muro dell'omertà , magari iniziando da Paternò , dove ci auguriamo un futuro più civile.

Potete segnalare qualsiasi info utili ad individuare i colpevoli all'autorità competenti

Chiunque ha notizie può contattare anche la nostra redazione .