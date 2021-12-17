RICONOSCIMENTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAEKWONDO ITF DEL MAESTRO DAVIDE FORTE

Si è svolto ieri pomeriggio presso gli uffici di rappresentanza del Comune di Paternò di Piazza della Regione alla presenza del sindaco di Paternò Nino Naso e del vicesindaco Ignazio Mannino una brev...

Si è svolto ieri pomeriggio presso gli uffici di rappresentanza del Comune di Paternò di Piazza della Regione alla presenza del sindaco di Paternò Nino Naso e del vicesindaco Ignazio Mannino una breve cerimonia di riconoscimento dei meriti sportivi all’Associazione sportiva Taekwondo-ITF del maestro Davide Forte.

Il Taekwondo è un'arte marziale coreana, tradotto significa "Il sentiero dei piedi e delle mani". Il maestro paternese Davide Forte, insegnante di questa disciplina, si è recato insieme ai suoi allievi lo scorso 4 dicembre a Saragozza, in Spagna, in occasione dell’evento “Torneo Nazionale di Spagna”, che contava più di 250 iscritti. Il maestro Forte, anch'egli partecipante insieme ai suoi allievi, si sono contraddistinti per i brillanti risultati portando a casa diverse medaglie:

- DAVIDE FORTE, Oro (Tecniche speciali) e Bronzo (Forme).

- GABRIELE FORTE, Oro (Tecniche speciali), Bronzo (Combattimento).

- LAURA PENNISI, Oro (Tecniche speciali), Oro (Tecniche di Potenza), Argento (Forme).

- GABRIELE FAZIO, Oro (Tecniche speciali), Argento (Combattimenti).

- LEONARDO BONINELLI, Bronzo (Forme), Bronzo (Combattimenti).

Una bella realtà quella dell'Associazione del maestro Davide Forte che ha rappresentato con orgoglio Paternò all'estero e per questo oggi è stata ufficialmente ringraziata dall’Amministrazione Comunale.