RICORDATE LE VITTIME DELLA STRAGE DI NASSIRIYA, CERIMONIE A CATANIA E BIANCAVILLA

Il 12 novembre 2003 nella caserma “Maestrale” di Nassiriya, ha avuto luogo uno dei più gravi attentati mai avvenuti in Iraq, dove hanno perso la vita 17 militari e 2 civili italiani.

Il conflitto iracheno era già ufficialmente concluso sei mesi prima e l’Italia contribuiva con la missione di peacekeeping “Antica Babilonia” alla rinascita dell’Iraq, dilaniato dal conflitto.

I due kamikaze sono entrati in azione alle 10.40, alla guida di un camion imbottito di esplosivo. Il Carabiniere Andrea Filippa, di guardia all’ingresso, riuscì a uccidere i due impedendo che il mezzo esplodesse all’interno della base, provocando ancora più vittime.

Sono passati 18 anni da quel tragico giorno della nostra storia recente, divenuto per volere parlamentare “giornata della memoria per i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

Quest’anno le nostre vittime sono state ricordate dai vertici del comando provinciale dei Carabinieri di Catania che hanno voluto far visita ai cimiteri di Catania e Biancavilla per rendere onore a due delle eroiche vittime, l’appuntato Horacio Majorana e il maresciallo Aiutante Massimiliano Bruno, deponendo sulle loro lapidi due cuscini di fiori a nome di tutta l’Arma dei Carabinieri.

I due brevi momenti di raccoglimento si sono svolti, alla presenza dei familiari delle vittime, dapprima a Catania, con l’intervento del cappellano militare di Messina, don Rosario Scibilia, e successivamente a Biancavilla, con la partecipazione del parroco della chiesa Maria SS dell’Elemosina, Padre Agrippino Salerno, e del sindaco, Antonio Bonanno.

Alle commemorazioni hanno anche preso parte i rappresentanti locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri.